Patrimoni en un ‘escape room’

Castells de Lleida impulsa un d’aquests jocs de moda al de Montclar amb enigmes per promoure les visites, sobretot de joves || L’objectiu, instaurar-lo al cap de mig any al de les Sitges

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Trobar nous al·licients per difondre el patrimoni i arribar a més públic, especialment el jove i el familiar, són els objectius amb què treballa Castells de Lleida. Per això, han decidit aprofitar l’auge dels escape room, els jocs d’escapada basats en la resolució d’enigmes que triomfen a mig món i que compten cada vegada amb més adeptes a Ponent, i han impulsat una prova pilot al castell de Montclar, a Agramunt, on ofereixen l’Escape Castle Adventure. “Així estem arribant a persones que amb les visites tradicionals no vindrien”, explica el gerent de Castells de Lleida, Ramon Orpinell. De fet, assegura