Crema el festival Tomorrowland

Un incendi en un escenari obliga a evacuar unes 20.000 persones a Santa Coloma de Gramenet || L’esdeveniment, celebrat per primera vegada a Catalunya, s’ha cancel·lat

Un dels escenaris del festival Tomorrowland es va incendiar ahir durant un concert i va obligar a evacuarvint mil persones del recinte. En principi, per sort, no s’ha de lamentar ferits. El festival de música electrònica es troba ubicat al recinte del Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet.El foc es va originar a l’escenari principal, on hi havia un espectacle pirotècnic. Segons les primeres informacions, tot apunta que el foc es podria haver ocasionat a causa del sobreescalfament d’un focus ubicat a la part esquerra de l’escenari. Els Bombers de la Generalitat van acudir ràpidament al lloc