Ponent voreja els 40 graus

Torres de Segre marca la temperatura màxima més elevada, amb 39,4º || La calor seguirà avui amb alertes a quatre comarques

Ponent va viure ahir una jornada de temperatures a l’alça, vorejant els 40 graus en algunes localitats del Segrià, mentre que les previsions marquen per avui un altre dia calorós. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Torres de Segre va marcar ahir la temperatura més elevada de Catalunya, amb 39,4 º, seguida d’Alcarràs, amb 39,3º i Lleida, amb 39,2º. Altres localitats com Oliola, Seròs, Tremp, Vilanova de Meià o Baldomar també van superar els 38 graus. La previsió per avui és que la temperatura màxima sigui igual o superior a la d’ahir, amb avisos per calor per a aquesta tarda a Segrià, Noguera, Alt Urgell i Solsonès. Demà, dimarts, s’espera un canvi, amb temperatures més baixes.