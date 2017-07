Antisida busca voluntaris per a un nou projecte nocturn

Deu persones que informin en festejos sobre prevenció i conductes de risc

L’Associació Antisida de Lleida busca voluntaris per poder ampliar el seu projecte nocturn d’informació i prevenció Nit segura, que a partir d’ara passarà a dir-se Més que festa. L’objectiu és poder estendre el radi d’acció de la iniciativa i comptar amb personal físic a les festes a les quals acudeixin per informar els joves sobre conductes de risc, prevenció, promoció de la salut sexual o informació sobre la prova per a la detecció del VIH. I és que fins ara el programa es basava fonamentalment a enviar el material informatiu als organitzadors de l’esdeveniment en qüestió (festes majors o altres