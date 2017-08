TripAdvisor torna a qualificar d'excel·lent la Seu Vella

REDACCIÓ Actualitzada 01/08/2017 a les 13:06

© Imatge de la Seu Vella SEGRE

El Turó de la Seu Vella ha aconseguit un any més el Certificat d’Excel·lència de TripAdvisor, una distinció que el portal de viatges concedeix als allotjaments, restaurants o atraccions que reben constants opinions excel·lents dels turistes. En aquest sentit, el monument se situa com el punt més recomanat de Lleida, amb 547 opinions (d’un total de 825) que el qualifiquen d’excel·lent i 225 que el consideren molt bo. El web de TripAdvisor inclou un fòrum de viatges en el qual els usuaris proporcionen la major part del contingut, a més de ressenyes creades pel mateix portal.



En un altre ordre de coses, el Seu Vella Music Festival tindrà continuïtat i ja es treballa en la programació de l’any vinent després de l’èxit de la primera edició, tant per l’assistència de públic com per la satisfacció de músics i patrocinadors.