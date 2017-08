JazziVi de Figuerola d’Orcau amplia l’oferta de concerts

Dissabte hi actuarà Lucrecia i el grup Swing Guitars || Tast de vins i tapes de 10 cellers i 10 restaurants del Pallars Jussà

Gaudir dels millors vins del Pallars Jussà a ritme de jazz és el principal objectiu del festival JazziVi de Figuerola d’Orcau, que aquest dissabte arriba a la quarta edició amb més força que mai: s’amplia l’oferta de concerts i l’espai del recinte gastronòmic, on deu restaurants de la zona oferiran tapes de degustació. Encara que l’entrada és gratuïta, de les 18.00 a les 23.00 hores els visitants podran adquirir tiquets per tastar els caldos dels cellers de Figuerola d’Orcau (el tiquet de 10 euros inclou quatre consumicions i la copa per al tast). Els encarregats d’amenitzar la vetllada seran el grup Swing Guitars i la cantant cubana Lucrecia, que delectarà els assistents amb ritmes de jazz llatí.

Com a novetat, aquest any s’afegeix la participació del cava Agustí Torelló, a banda de les actuacions de la companyia de teatre de Tremp A Galet i la invitació dels restaurants És Pallarès i l’Hotel Tarradets. Els organitzadors del certamen, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, esperen rebre més de tres milvisites, per superar d’aquesta manera les dos mil de l’edició anterior.