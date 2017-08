L’Estat ‘entra’ en Sixena

El delegat accidental del Govern central a Catalunya, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, demana a Puig que “rectifiqui” i entregui les obres || Normalitat i gran afluència de públic al Museu

El termini per entregar les obres del Museu de Lleida a Sixena acabava el dilluns 31 i ho va fer, com estava previst, sense que les peces es moguessin de Lleida. Ahir començava l’agost, judicialment inhàbil, amb la qual cosa, si no hi havia notícies de la jutge (que no n’hi va haver), tot semblava indicar que imperaria la normalitat i l’espera fins al setembre. Tanmateix, va entrar un altre agent en joc per afegir llenya al foc. El delegat accidental del Govern central a Catalunya, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, va demanar al conseller de Cultura, Lluís Puig, que rectifiqués l’afirmació