Alerta per les altes temperatures, de fins a 39 graus a Ponent

REDACCIÓ Actualitzada 03/08/2017 a les 11:04

© Ciutadans a l'ombra ahir a la canalització del riu Segre a la ciutat de Lleida. AMADO FORROLLA

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya, Infocat, i també per una onada de calor intensa, sobretot a les comarques de Ponent. Les temperatures es van quedar ahir fregant els 39 graus centígards, amb la màxima de Ponent a Organyà, que va arribar als 38,7 i Tàrrega, amb 37,7.



Per a aquesta tarda, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la temperatua màxima sigui de 39 graus a la comarca del Segrià. L’avís per calor es manté també per a la tarda de divendres, però amb temperatures una mica més baixes. En aquest sentit, Protecció Civil recomana a la ciutadania informar-se de com s’ha de fer front a aquestes temperatures elevades, evitar les activitats físiques intenses en les hores de més calor i beure molta aigua, encara que no es tingui set. També cal tenir especial atenció amb col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els nadons i els malalts crònics, a qui es recomana visitar almenys una vegada al dia si viuen sols per assegurar-se que s’hidraten.