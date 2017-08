Visites nocturnes als antics centres d'ensenyament de Cervera

Més de 250 persones van descobrir dimarts a la nit l’ensenyament a Cervera entre el 1875 i el 1939. L’historiador local Armand Forcat va oferir un recorregut que va passar per una desena d’edificis que durant aquells anys van funcionar com a centres educatius, com el Reial Col·legi d’Educandes (avui seu de la Coral Infantil Nova Cervera), els jutjats, la Universitat o l’actual col·legi Jaume Balmes, entre d’altres.



Segons Forcat, “a Cervera vam ser pioners en el món de l’ensenyament. Sobre el 1800 ja es van preocupar d’ensenyar les nenes a llegir i escriure, cosa que va ser una autèntica revolució”, va explicar. Va ser la primera de les quatre visites nocturnes que se celebraran entre l’agost (els tres primers dimarts) i la setmana de la Isagoge aquest estiu a Cervera.