Mor l'exregidor de la Paeria Bernabé Hernández

Bernabé Hernández Portero, que va ser regidor de la Paeria pel PSC entre 1987 i 2003, directiu de la UE Lleida durant gairebé 4 anys i director de l’institut Màrius Torres entre 1985 i 1996, va morir ahir als 77 anys. Nascut a Horcajo de las Torres (Àvila) el 1940, era llicenciat en Matemàtiques i va exercir la docència entre 1959 i el 2000, quan es va jubilar. Els primers dos anys a la Paeria els va passar a l’oposició, durant l’efímer mandat de Manuel Oronich. Quan Antoni Siurana va recuperar l’alcaldia gràcies a una moció de censura, va passar a ser el regidor d’Ensenyament i Esports, càrrec que va exercir fins al 1996, quan va passar a encarregar-se únicament de la segona matèria després del pacte pel qual Siurana va cedir l’àrea d’Ensenyament al llavors edil d’ICV Francesc Pané. Hernández va adquirir gran popularitat en l’àmbit esportiu a l’augmentar de forma substancial el suport de la Paeria tant a l’esport popular com al de competició.



Així mateix, va regular el funcionament de les escoles esportives municipals i va gestionar la posada en marxa de diversos pavellons públics.



Pel que fa a la seua trajectòria a la UE Lleida, va ser vicepresident del club des de finals del 2006 fins a mitjans del 2010, quan Tatxo Benet va deixar de ser el principal accionista i va traspassar el seu paquet d’accions a Annabel Junyent.



Actualment tenia el carnet de soci número 306 del Lleida Esportiu, que ahir va expressar el dolor per la seua mort i va transmetre les condolences a la família. Al Màrius Torres, va ser el promotor de la residència d’esportistes durant l’etapa com a director.