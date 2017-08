La calor dispara les alarmes

Protecció Civil activa el protocol davant temperatures extremes persistents durant més de tres dies || Alcarràs registra la màxima de Lleida i la predicció diu que el termòmetre baixarà

Protecció Civil va activar ahir al matí l’alerta del pla Procicat per l’onada de calor que afecta Catalunya. Es tracta d’un episodi continuat de temperatures extremes amb avisos de calor dilluns, dimecres, dijous, divendres i que es preveu que continuï avui dissabte. Les de Ponent han estat algunes de les comarques més afectades per les altes temperatures, com també les de la Catalunya Central, el Barcelonès, el Maresme i les Terres de l’Ebre. En alguns llocs més càlids, els termòmetres van superar els 39 graus, la qual cosa va fer que alguns ajuntaments, com els de Lleida i Torrefarrera, emetessin