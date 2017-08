Repte artístic d’un jove molt capaç

Quim Vilamajó, un veí de Tàrrega amb síndrome de Down, prepara una exposició reivindicativa al costat del seu pare || L’objectiu, trencar prejudicis a partir d’un vídeo, autoretrats i textos

Quim Vilamajó és un jove de 21 anys de Tàrrega amb síndrome de Down que, al costat del seu pare, Jesús Vilamajó, impulsa el projecte artístic I am able (Sóc capaç), amb el qual pretenen que la societat prengui consciència que les persones amb síndrome de Down són iguals que la resta, amb les mateixes preocupacions, dificultats i emocions. “Pensem en les relacions amb els amics, la família, la parella, a la feina i a tenir una vida independent, com tothom”, afirma Quim Vilamajó. A I am able, aquest jove explica en primera persona i a través d’un vídeo (d’uns