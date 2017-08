Restaurants en plena ebullició

Almenys vuit establiments han obert, s’han traslladat o han canviat de propietaris a Lleida en els últims tres mesos || L’oferta gastronòmica, cada vegada més variada

“Oferirem cuina d’autor amb essència tradicional reinterpretant plats clàssics amb nous matisos. Utilitzarem productes de proximitat i prioritzarem els vins de la DO Costers del Segre”, va avançar Vidal. El menú diari de L’Espurna costarà uns 16 euros i també hi haurà tapes d’autor, brasa i un menú degustació.Feia més de vuit anys que aquest emblemàtic local estava tancat. Després d’El Forn del Nastasi, va allotjar el restaurant Gardeny.L’elevada concentració de locals al Centre Històric atreu públic i dinamitza el barri? Lleida Lleida està per llepar-se els dits. La ciutat viu un molt bon moment gastronòmic i prova d’això és