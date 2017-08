Golmés vibra amb Txarango

Milers de persones omplen la localitat en el concert de la festa major || Pardinyes ret homenatge als nounats i a la gent gran del barri

S’esperava que el concert de Txarango dissabte a Golmés fos tot un èxit, però l’enorme afluència de públic va desbordar totes les previsions. Milers de joves es van desplaçar fins a aquesta localitat del Pla d’Urgell que ahir va tancar la festa major per disfrutar de la música d’un dels grups catalans del moment, que va actuar seguit d’Oques Grasses i Dalton Bang al passeig de les Magnòlies, que va quedar petit. El concert, segons van explicar testimonis directes, es va retardar una mitja hora per problemes tècnics, concretament per falta de potència de llum al principi de l’espectacle. Els