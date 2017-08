Segresten una model per subhastar-la a internet

Un home la va enganyar amb una sessió de fotos, la va drogar i la va portar en una maleta || Pretenia vendre-la per ‘deep web’

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Una model britànica va viure un veritable malson que va durar una setmana al ser segrestada per ser subhastada en el deep web, el costat més fosc d’internet. Tot va començar amb la proposta de fer una sessió fotogràfica a Milà el 10 de juliol. Quan la jove va arribar a l’adreça indicada, on presumptament hi havia l’estudi fotogràfic, dos homes la van immobilitzar i la van drogar. Es va despertar hores després en un altre lloc desconegut. Els segrestadors l’havien emmanillat i ficat dins d’una maleta per poder transportar amb tranquil·litat fins a una casa aïllada del municipi de