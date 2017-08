Google acomiada l’enginyer que va qüestionar la capacitat de les seues companyes

En un document exposava les seues idees en les quals qüestionava les consideracions sobre diversitat de gènere de l’empresa.

El gegant tecnològic Google va acomiadar a l’enginyer James Damore, que va qüestionar la capacitat de les seues companyes en un memoràndum de distribució interna que va desencadenar la controvèrsia en la companyia, segons va confirmar l’exempleat en un correu que va remetre a l’agència Bloomberg.

A l’esmentat document, titulat "La càmera de ressonància ideològica de Google", l’ara exempleat de Google exposava les seues idees en les quals qüestionava les consideracions sobre diversitat de gènere de l’empresa, el màxim responsable del qual Sundar Pichai considera contravenen els valors de l’empresa.

En una comunicació a tot el personal i després difosa a través del compte oficial a Twitter, Pichai afirma que les esmentades valoracions violen el codi de conducta de la companyia i opina que ha "creuat una línia en promoure estereotips de gènere que causen mal al nostre centre de treball".

Per al primer executiu de l’empresa californiana aquestes manifestacions no estan bé i són "ofensives".

Tanmateix, l’acomiadat de "The Alpabhet Inc., empresa de la qual Google és subsidiari, proclama en el seu correu electrònic a Bloomberg que ha estat acomiadat "per perpetuar els estereotips de gènere".

No obstant això, el màxim executiu de Google, que precisa que estava de vacances després d’un viatge de feina per l’Àfrica i Europa i reconeix les turbulències al si de l’empresa per la controvèrsia, assegura que fomentarà la lliure expressió d’idees, però amb respecte al codi ètic de la companyia.

La divisió interna ha obligat Pichai a cancel·lar les seues vacances i reincorporar-se avui, segons assenyala en la seua comunicació els empleats de la firma.

La propagació del document el passat cap de setmana va suscitar crítiques i va obligar la recentment nomenada vicepresidenta de Diversitat, Integritat i Governança de Google, Danielle Brown, a pronunciar-se.

Brown, que va defensar la diversitat i la inclusió com a valors essencials en l’èxit empresarial, va concedir que per crear un "entorn obert i inclusiu" les persones amb opinions polítiques diferents han de sentir-se segures a l’hora d’expressar-se.

No obstant això, en el cas de Google, va matisar que aquest discurs "ha d’alinear-se amb els principis de contractació igualitària" que regeixen les lleis i polítiques antidiscriminatòries i el codi de conducta intern.

Extreballadors del gegant tecnològic van destacar en diferents xarxes socials, des de Twitter fins Medium o la plataforma privada Blind, que l’article també ha trobat un cert nombre de suports, una cosa que reflecteix la cultura que Google intenta canviar.

"Canviar una cultura és dur, i sovint incòmode. Però fermament crec que Google està fent el correcte i per això vaig prendre aquesta feina", va dir Brown, que va remetre a les estadístiques demogràfiques de la firma.

En conjunt, Google ocupa globalment un 31 % de dones, proporció que es redueix al 20 % en llocs relacionats amb la tecnologia i al 25 % en els de lideratge, segons dades de gener.