El Parc Astronòmic del Montsec oferirà en directe la pluja d'estrelles

Serà la matinada del 12 al 13 d’agost a través del portal sky-live.tv

llàgrimes de sant llorenç malgrat la brillantor de la lluna

El portal sky-live.tv , en col·laboració amb el projecte europeu STARS4ALL, emetrà en directe la pluja d’estrelles dels Perseids des del Parc Astronòmic del Montsec , a Àger. El temps total de la retransmissió dels Perseids serà de 60 minuts. El portal sky-live.tv començarà a emetre el 12 d’agost, entre les 22.00 i 23.00 hores.STARS4ALL (stars4all.eu) és un projecte finançat pel Programa H2020 de la Unió Europea. A STARS4ALL treballen vuit institucions (UPM, CEFRIEL, SOTON, ECN, ESCP Europe, IAC, IGB i UCM) de sis països europeus. L’objectiu de STARS4ALL és conscienciar la població sobre l’existència de contaminació lluminosa i la importància de prendre mesures per reduir-la.Les perseidas són les estrelles fugaces més potents i populars de l’any, i la matinada del 12 al 13 d’agost és la millor per observar-les, malgrat la brillantor de la lluna: cal buscar un lloc fosc, sense obstacles com a edificis o arbres, i no s’han d’utilitzar instruments òptics que limitin el camp de visió.Aquesta pluja d’estrelles també rep el nom popular de "Llàgrimes de Sant Llorenç" per la proximitat del seu màxim d’activitat al 10 d’agost, dia de la festivitat del màrtir del mateix nom, i, si la meteorologia ho permet, es podrien arribar a observar en alguns moments dos meteors per minut.Els perseids són visibles des de tot l’hemisferi nord al ple estiu i, encara que el seu màxim d’activitat tindrà lloc en les nits de l’11 al 13 d’agost, sobretot la del 12, van començar a veure’s al voltant del 23 de juliol i acaben cap al 22 d’agost.Les pluges d’estrelles es produeixen quan la traça de partícules de pols i roques que deixen els cometes en la seua òrbita al voltant del Sol entren en l’atmosfera de la Terra i es volatilitzen produint un efecte lluminós: els meteors. Aquests fenòmens es poden preveure amb temps, ja que tots els anys la Terra al seu camí al voltant del Sol travessa la trajectòria de diversos cometes, en aquest cas el 109P/Swift-Tuttle/Swift-Tuttle.Cada any a començaments d’agost el nostre planeta creua l’òrbita d’aquest cometa, que va passar a prop del Sol per última vegada el 1992, explica al seu web l'Institut Geològic Nacional, que assenyala que la seua òrbita és plena de partícules petites.La majoria són tan petites com un gra de sorra i quan es creuen amb el nostre planeta impacten contra l’atmosfera a una velocitat de més de 210.000 quilòmetres per hora, equivalent a recórrer el nostre país de nord a sud en menys de vint segons, informa per la seua part l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia (IAA).El xoc produeix, en aquests fragments, un augment de temperatura de fins a cinc mil graus en una fracció de segon, el que fa que es desintegrin i emetin un llampec de llum que rep el nom de meteor o estrella fugaç (les partícules més grans poden produir estrelles fugaces molt més brillants que reben el nom de bòlids).