Les nenes volen ser professores de grans i els nens, futbolistes

EFE Actualitzada 09/08/2017 a les 12:08

© Una mestra i alumnes en una escola de Ponent. Òscar Mirón

Els canvis socials i del mercat laboral no afecten en els més petits que, any rere any, es mantenen fidels als seus somnis de ser professores elles i futbolistes ells, encara que l’opció de ser "youtuber" se situa ja en el quart posat.



Una de cada cinc nenes a Espanya diu que quan sigui més gran vol ser professora, una professió a què, per ordre de preferència, la segueixen la de metgessa, veterinària, perruquera i cantant.



Els nens, després d’estrella de la pilota, volen ser policia, professor, "youtuber" o bomber, segons revela l’enquesta que Adecco fa cada any, des de fa tretze, i en la que pregunta Què vols ser de gran? a uns 2.000 nens d’entre 4 i 16 anys, a qui també els demana la seua opinió sobre l’actualitat política.



Com a novetat, irrompen les noves tecnologies i l’opció de ser "youtuber" ascendeix fins el quart lloc dels treballs més desitjats pels nens. I any rere any també es mantenen les grans de diferències entre nens i nenes. Així, el 22,5% d’ells vol tenir una professió relacionada amb forces de l’ordre i seguretat (policia, bomber o guàrdia civil). Un percentatge similar al del que opten per l’esport (futbolista, pilot de curses, tennista o boxejador). Són molts menys els que somien ser informàtic, enginyer, "youtuber", provador o dissenyador de videojocs, de robots o de viatges de luxe.



Elles, també en percentatges propers al 20%, continuen decantant-se per la sanitat (metge, infermera, fisioterapeuta, psicòloga), l’educació, o els animals (veterinària, grangera, cuidadora al zoo, propietària d’una botiga d’animals) i per l’art (cantant, actriu o model).



Entre les respostes no falten la de qui vol ser espia, policia científica, criminòleg, investigador, bloguer, cercador de tresors, criador de rapaços, "skater", tatuador o, simplement, "feliç". Nens i nenes sí que coincideixen i semblen tenir una cosa clara: No volen ser polítics (gairebé el 30%), la professió més mal valorada. Tampoc no els agrada ser escombriaire, forense, netejador de cases, alcalde, lladre i, en un cas, "probadora de gelats" seria la pitjor professió.



A la pregunta de qui li agradaria que fos el seu cap, esportistes i cantants guanyen per golejada, seguits de coneguts "influencers". La llista elaborada pels nens l’encapçala Leo Messi, i li segueixen com a "millors caps" Cristiano Ronaldo, "ells mateixos", el "youtuber" El Rubius, Sergio Ramos o Zinedine Zidane.



Per a les nenes la millor cap seria Shakira seguida d’"elles mateixes", Cristiano Ronaldo, algun de les integrants del grup musical Sweet California, David Bisbal, Ariana Grande o Enrique Iglesias.



Els treballs relacionats amb xarxes socials van guanyant pes i ja són molts que volen ser influencers i emular als seus ídols, entre els quals es troben El Rubius, Veggetta777, Danirep, Willyrex o Mónica Tinmu; i blogueres de moda com Dulceida i Paula Gonu. Alguns van una mica més enllà en els seus somnis i volen ser Indiana Jones, Ladybug o Elsa de la pel·lícula "Frozen".



Que siguin petits no vol dir que no sàpiguen com estan les coses tal com demostra que el 40 % sigui conscient de com de difícil que és trobar feina a Espanya. "L’atur és un lloc on demanaràs feina i no te la donen", respon un dels enquestats quan explica la situació del mercat laboral a Espanya. I en una entrevista de treball la majoria parlaria de les seues habilitats, entre les que es troben "dir sempre si us plau i gràcies", "sóc molt higiènic", "no dic paraulotes", "no estafo" o "no m’adormo mentre treballo".



Encara que el contingut d’una entrevista de treball no sembla que el tinguin encara molt clar, el 98% d’ells és plenament conscient que parlar almenys un altre idioma és "indispensable" per aconseguir un lloc de treball. I clar, quan els han preguntat quants diners volen guanyar al mes les xifres van des de 500 euros, passen un "un milió" i "el que l’amo de Zara" i arriben a l’"infinit".



Una vegada jubilats, encara que la majoria no ho ha decidit, tampoc no falten idees com "passar l’ITV al cotxe i cuidar-se dels meus néts", "anar d’Imserso", "anar a una residència", "ser avi", "anar a missa" o "mirar el mòbil". "Anar a Tailàndia a pintar quadres i beure tequila" és la jubilació planejada per una nena d’11 anys.



Els nens espanyols li demanen els polítics que lluitin contra la corrupció política i que "no robin diners a la gent".



I entre els seus desitjos "que mai més faig escola", "que el dinar del menjador sigui més bo", "que posin Disneyland més a prop", "que vinguin més vegades a l’any els Reis Mags", "baixar el preu dels cromos" o "que no s’apaguin els fanals per les nits".