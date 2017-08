Sanitaris informen a les piscines de Cappont sobre els efectes de la calor i el sol

Van repartir protecció solar entre els banyistes

Professionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya a Lleida (Aspcat) i del CAP Cappont es van atansar ahir a les piscines municipals de Cappont per advertir els banyistes sobre els efectes nocius del sol a la pell, a banda d’aconsellar-los què cal fer en cas de cop de calor. Durant la jornada de conscienciació, que es va prolongar tot el matí, els professionals van regalar als usuaris de les piscines mostres de protecció solar de factor 50 i vanos amb consells per evitar els accidents en platges i piscines. Segons Teresa Hernández, coordinadora de Promoció i Salut Comunitària a Lleida, l’objectiu d’aquesta iniciativa és “minimitzar els efectes negatius de les onades de calor sobre la salut de la població, mentre se’ls informa de manera fàcil i divertida”.

Per la seua part, els infermers Aránzazu Nieto i Jordi Martínez, del CAP de Cappont, van explicar que el projecte va sorgir al notar un augment de consultes mèdiques sobre erupcions solars i altres efectes del sol i van destacar que encara queda molt camí per recórrer respecte a la conscienciació sobre la protecció de la pell.

“Volem que la població vegi els infermers com una part activa de la seua salut i que sàpiguen que poden acudir a nosaltres no només per curar, sinó també per prevenir”, van afegir els sanitaris.

I és que la calor excessiva i continuada comporta un augment de la mortalitat i de la morbiditat, especialment en els grups més vulnerables. En aquest sentit, cal tenir especial precaució amb les persones grans, els nadons, les persones que pateixen alguna patologia crònica, les que prenen algun medicament i les que viuen en condicions socials precàries.