Sanitat assegura que no s'han distribuït ous contaminats a Espanya

EFE Actualitzada 09/08/2017 a les 16:45

L’escàndol va saltar als mitjans a començaments d’aquest agost però es remunta fins el juny, quan es va detectar en partides d’ous a Bèlgica l’insecticida friponil

© Una caixa d'ous. EFE

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan), dependent del Ministeri de Sanitat, ha assegurat aquest dimecres que fins el moment no s’han distribuït a Espanya ous contaminats per l’insecticida friponil, com ja s’han trobat a diversos països europeus. "De la informació aportada per les autoritats europees, es confirma que fins el moment no s’han distribuït productes implicats a Espanya", segons informa l’Aecosan en la seua pàgina web.



L’agència espanyola va tenir coneixement de la detecció de fipronil en ous efectuada per Bèlgica el passat 20 de juliol a través del Sistema Europeu d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (Rasff). El fipronil és un producte no autoritzat per al seu ús en animals de producció d’aliments, i en aquest cas ha estat utilitzat per tractar la presència d’un àcar denominat "dermanyssuss gallinae" en gallines de posta.



L’Aecosan afirma que li han comunicat que existeix distribució a diversos Estats membres, com Àustria, Bèlgica, Suïssa, Alemanya, Dinamarca, França, Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Holanda, Polònia, Romania i Suècia. Les mesures adoptades en aquests països sobre les granges de producció i els ous presumptament implicats ha estat, segons l’agència, la de procedir al bloqueig de la producció d’aquestes granges, així com la localització i la retirada immediata del mercat dels productes implicats.



La Comissió Europea (CE) va decidir aquest dimarts obrir una investigació per analitzar si Bèlgica va reaccionar tard en l’escàndol dels ous contaminats amb fipronil, un insecticida prohibit per a ús alimentari a la UE.



L’escàndol va saltar als mitjans a començaments d’aquest agost però es remunta fins el juny, quan l’autoritat responsable de la seguretat alimentària a Bèlgica, l’Afsca, va detectar per primera vegada la substància en partides d’ous. No va ser, tanmateix, fins el 20 de juliol quan Bèlgica va informar les autoritats comunitàries a través del sistema d’alerta ràpida europeu (Rasff), que permet als altres Estats membres estar atents i fins i tot reforçar els controls si l’estimen necessari.



Segons les anàlisis publicades, va ser la granja holandesa Chick Friends la que va utilitzar aquest tractament, però va ser Poultry Vision, una empresa belga de la província d’Anvers, la que va proporcionar la substància a Holanda.