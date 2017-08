Estand a l’Aquelarre de Cervera per prevenir agressions sexistes

Cervera instal·larà a l’Aquelarre (del 25 al 27 d’agost) un punt d’informació contra les agressions sexistes. A l’estand, al costat de la carpa de Creu Roja, voluntaris donaran a conèixer el protocol aprovat el maig per l’ajuntament contra aquests abusos en espais de lleure així com els recursos per abordar-los i prevenir-los. Funcionarà divendres i dissabte i es coordinarà amb els cossos de seguretat. Per a l’assessorament, els voluntaris van participar ahir en una formació amb tècnics del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona, que van assegurar que cada vegada són més freqüents aquests punts en festes multitudinàries. Per la seua part, la Llitera ha impulsat la campanya No és no per sensibilitzar la població respecte als comportaments sexistes, homòfobs i racistes que poguessin donar-se en ambients festius.