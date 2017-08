La moda a l’alça dels creuers

Agències de viatges de les comarques de Ponent constaten un increment de les vendes de passatges de fins a un 30% en només un any || Preus més assequibles i la saturació de les costes, les claus

Passar les vacances a bord d’un creuer està més de moda que mai, també entre els turistes lleidatans. I així ho constaten agències de viatge de les comarques de Ponent consultades per aquest diari, algunes de les quals han registrat aquest any un increment de les vendes de passatges de fins a un 30% respecte al 2016. “Fa anys era un producte per a persones amb un nivell econòmic mitjà-alt, però ara els preus són molt més assequibles (les navilieres tenen més vaixells i més cabines per posar a la venda) i és una de les primeres coses que es