Les llàgrimes de sant Llorenç ja es deixen veure a Ponent

El moment òptim serà aquesta nit

Aquesta nit, especialment al voltant de la mitjanit, serà el millor moment per poder observar el fenomen astronòmic més popular de l’estiu, les conegudes com a llàgrimes de sant Llorenç. Però aquesta pluja d’estrelles, que en realitat s’estén des de Sant Jaume fins al 17 d’agost, ja ha començat a ser visible a les comarques lleidatanes i ha permès als aficionats començar a captar les primeres imatges des de punts com l’aeròdrom d’Alfés. Tanmateix, van constatar que en aquesta ocasió, la Lluna (que encara no haurà arribat a quart minvant i tindrà una visibilitat del 72%) serà un gran impediment per poder veure els Perseids. Per aquesta raó, els experts recomanen centrar-se en la primera part de la nit (a priori la meteorologia sembla que serà respectuosa), al voltant de la mitjanit, quan el cel s’haurà enfosquit prou però la Lluna encara no haurà fet acte de presència.

Després, només es podran apreciar les més brillants. El pic de més intensitat d’aquest any tindrà lloc avui amb màxims que podrien arribar als cent meteors per hora, però un observador no expert en percebrà entre quinze i vint.