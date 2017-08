Lleida esclata en festes

Més de vuitanta poblacions de les comarques lleidatanes celebren festes majors entorn del 15 d’agost || Els joves, cada vegada més protagonistes tant a organitzar actes com a participar-hi

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Les comarques de Lleida esclaten en festes aquests dies amb un total de 87 localitats que celebren la festa major entorn del 15 d’agost. I és que, encara que l’estiu és la temporada de celebracions per excel·lència, el dia de la Mare de Déu d’Agost continua sent el més festiu de l’any a Catalunya. Així, en el cas de Lleida, localitats com Vilaller, Linyola, Castelló de Farfanya, Maials, Àger, Ivorra, Bellvís, Figuerola d’Orcau o Senterada, per esmentar-ne algunes, han començat aquest cap de setmana unes celebracions que s’allargaran en la majoria de casos fins dimarts.Sort i Tàrrega ofereixen transport assequible