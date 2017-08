Tàrrega, territori per a ‘youtubers’ i videojocs

DamKalloh explica als participants de Targalan les claus que l’han portat a tenir 40.000 subscriptors || Rècord amb 220 inscrits en la cinquena edició de la ‘lan party’ de la capital de l’Urgell, que finalitza avui

Tàrrega dedica la cinquena edició de la Targalan, la seua lan party, als youtubers, motiu pel qual el pavelló d’esports va rebre ahir la visita del popular youtuber David Amorín DamKalloh, creador de contingut audiovisual especialitzat en jocs de cartes. Amorín, de Reus, va explicar que va començar a introduir-se en aquest món fa un parell d’anys però no va ser fins fa mig any quan va guanyar un torneig virtual del joc Hearthstone i va captar els primers subscriptors. Ara en té 40.000. “La clau és constància i oferir continguts pròxims, didàctics i ser graciós per crear un vincle amb els seguidors”, va afirmar. No només viu de YouTube, ja que “actualment tinc unes set feines diferents entre youtuber, creador de jocs de cartes i continguts per a grans marques”.

La cita compta amb la xifra rècord de 220 inscrits, la majoria dels quals repeteixen experiència. Alguns participants com Marc Prunera (Benavent) i Àlex Ler (Lleida) van valorar molt positivament el fet que “és molt familiar”.

Durant quaranta-vuit hores seguides, entre divendres a les 17.00 i avui a la mateixa hora, els participants disputen competicions de diferents jocs. Està previst repartir premis per un import de gairebé 4.000 euros. El certamen l’organitza l’Associació Agrat i compta amb la col·laboració de l’ajuntament.