Vint raiers i 800 visitants a la baixada de Coll de Nargó

L’escàs cabal torna a escurçar el recorregut

Les aigües del Segre van reviure ahir, al seu pas per Coll de Nargó, la tradició dels rais per mostrar com es transportava la fusta des de les muntanyes fins al mar a començaments del segle passat. Se’n van encarregar la vintena de raiers que van participar en la XXVIII Baixada organitzada per l’Associació de Raiers de la Ribera del Segre i que va comptar amb dos rais de tres trams i una trentena de bigues cadascun. El descens va començar als clops de Fígols i va acabar a la platgeta. “És un tram que permet als assistents (uns 800, més que l’any passat) atansar-se molt”, va explicar Àlex Ferré, president de l’entitat. Tanmateix, l’escàs cabal del riu va tornar a marcar la baixada, com ha passat els últims anys, la qual cosa obliga a escurçar el recorregut, de poc més de 500 metres davant els dos quilòmetres d’altres edicions. La jornada va comptar amb vermut i dinar popular, homenatge a la dona del raier i jocs populars.