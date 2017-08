Balanç positiu de la Targalan, que continuarà apostant per la proximitat

Tàrrega va tancar ahir a la tarda la cinquena edició de la Targalan, la seua lan party. Elisabeth Valero, membre de la comissió organitzadora de l’Associació Agrat, va valorar molt positivament la trobada de la qual va destacar “la proximitat amb els participants”. Valero va assegurar que “som com una família, ens coneixem tots” i va insistir que “apostem per la qualitat en lloc de la quantitat”, motiu pel qual va dir que malgrat créixer any rere any, “ho fem de forma molt graduada”.

Amb referència a la presència del youtuber David Amorín DamKalloh, va reconèixer que pensaven que hi hauria hagut més expectativa. Amb tot, va indicar que “DamKalloh ha valorat el tracte personalitzat amb els participants”. La Targalan va repartir gairebé 4.000 euros en premis en les diferents competicions. El certamen es va completar amb taules de ping-pong, molt freqüentades, i una mostra de consoles antigues de Retroscoll.