Castellbò recrea la història dels càtars

Prop de 2.000 persones van assistir ahir a una nova edició del Mercat Càtar de Castellbò, a l’Alt Urgell, on una de les principals novetats va ser la representació de la repressió dels càtars per part del vescomte Arnau I de Castellbò. Segons fonts de l’ajuntament de l’entitat pedània de Castellbò, organitzadora de l’esdeveniment amb el consistori de Montferrer i el consell, aquesta ha estat la primera vegada que s’ha portat a terme la representació perquè el públic pugui conèixer la història d’aquest col·lectiu.

L’escenificació va anar a càrrec d’una vintena de figurants i, amb tota seguretat, tornarà a fer-se l’any que ve.

Finalment, els assistents van poder participar en una visita guiada al castell, on es duen a terme diverses excavacions per tal d’obtenir tota la informació possible sobre l’enclavament. Aquestes campanyes seguiran enguany.