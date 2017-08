Guimerà torna a l’edat mitjana

Més de 19.000 persones van visitar el mercat medieval d’aquesta població de l’Urgell || Teatre, cercaviles, danses orientals, joglars i artesans omplen els carrers de la localitat

El Mercat Medieval de Guimerà va tancar ahir a la nit una de les edicions més exitoses després de rebre més de 19.000 visitants en tot el cap de setmana, uns 2.000 més que l’any passat, fet que va convertir els carrers d’aquesta localitat de l’Urgell en un autèntic flux de públic en què era molt difícil, per no dir impossible, passejar amb tranquil·litat. L’alcalde, Salvador Balcells, es va mostrar molt satisfet i va assegurar que el fet de coincidir amb el pont de la Mare de Déu d’Agost ha afavorit la gran afluència de visitants així com el bon