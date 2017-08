Donar antibiòtics a la mare durant el part afecta la flora intestinal del nadó

© Un nadó EFE

L’administració d’antibiòtics a la mare durant el part és una pràctica comuna que es prescriu en el 30% dels casos per diferents raons, tanmateix això afecta la flora intestinal del nadó: un nou estudi suggereix que el seu ús afavoreix l’aparició de bacteris resistents a aquests medicaments.



Els resultats del treball es publiquen a Microbiome, en un article que firmen investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de Parma (Itàlia). Els científics van estudiar els efectes que sobre la microbiota intestinal té l’administració d’antibiòtics en el part a nens a terme (a partir de la setmana 37 de gestació) nascuts mitjançant part vaginal, segons una nota del CSIC.



En treballs previs, els científics ja havien demostrat que l’exposició a antibiòtics, inclosos els administrats durant el part, provocava "grans alteracions" a l’establiment de la microbiota intestinal -microorganismes- en nens prematurs.



Ara, l’equip coordinat per Miguel Gueimonde, de l’Institut de Productes Lactis d’Astúries (CSIC), es va centrar en nadons nascuts a terme i l’efecte que en ells causen els antibiòtics administrats durant el part a la mare -es tracta d’una pràctica habitual per evitar que es traspassi al nounat el bacteri estreptococ del grup B en el cas de detectar-se a vagina o recte de la mare. "Hem confirmat que també en aquests nadons l’establiment de la microbiota intestinal es veu afectada, almenys durant els tres primers mesos de vida", que és el que ha durat el seguiment d’aquest estudi, explica Gueimonde, que afegeix que la intenció ara és fer una altra anàlisi a l’any de vida dels nens.



En concret, els investigadors van observar una reducció en els nivells de microorganismes de la família Bifidobacteriaceae, així com l’increment de les potencialment patògenes Campylobacteriaceae o Helicobacteriaceae (el fet de tenir-les no implica infecció però sí que augmenta el risc de patir-la). Així mateix, van mirar amb quina freqüència apareixen certs gens de resistència a antibiòtics. "Els resultats mostren que els antibiòtics -en concret profilaxi antimacrobiana (penicil·lina) administrats a la mare-, a més d’alterar l’establiment de la microbiota, també afecten els gens de resistència a aquests medicaments", conclou.



Segons Gueimonde, això últim no és un problema en si mateix, però sí que podria suposar un inconvenient en un futur: "en ser aquests gens de resistència presents a la microbiota intestinal, existeix el risc potencial de transferència dels mateixos a microorganismes patògens i llavors, quan calgui tractar la infecció per un d’aquests patògens, l’antibiòtic podria no ser efectiu".