La DGT reprèn avui les proves pràctiques del carnet a Lleida

Es recol·locaran els més de 300 alumnes afectats per la vaga d'aquest estiu

La DGT reprèn avui els exàmens de conduir pràctics a les comarques de Ponent mentre que el col·lectiu es prepara per a una possible vaga indefinida a partir del setembre que podria posar en perill les autoescoles i afectar, com és lògic, milers d’alumnes lleidatans. A partir d’avui, la DGT torna a obrir les portes a Lleida, després d’iniciar les vacances el passat 19 de juliol. Un període de treva que ajudarà a recol·locar i examinar-se els més de 300 alumnes que es van quedar fora de les proves durant l’aturada dels examinadors en els mesos de juny i juliol.El