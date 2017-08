Naix un cérvol en captivitat a Juneda

Al Centre de Natura i Fauna de Vimferri, que acull animals salvatges que no poden viure en llibertat || La reintroducció de la tortuga o del linx nòrdic, entre els projectes

Els animals allotjats en aquest centre són aus, rèptils i mamífers autòctons procedents del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent i d’altres centres de Catalunya. En l’àmbit educatiu, des de la primavera el centre ha impartit una trentena de tallers amb nens i ha rebut mig centenar de persones en les visites de caps de setmana.

juneda

Un cérvol de poc menys de dos mesos és el nou inquilí del Centre de Natura i Fauna de Vimferri, a Juneda, el primer exemplar d’aquesta espècie que naix en captivitat en aquest centre destinat a allotjar animals salvatges que ja no poden viure en llibertat. Sempre acompanyat de la mare, aquest petit cérvol, que a poc a poc es va adaptant al medi, comparteix lloc amb tres daines en un dels espais d’aquest recinte, situat al costat de la granja escola la Manreana.

Un dels responsables, Jordi Masbernat, va explicar ahir que passat l’estiu s’iniciarà una campanya popular per triar el nom del nou membre d’aquesta especial família, com ja s’ha fet altres vegades, i en què participaran els simpatitzants del centre i les persones col·laboradores.

Tanmateix, Masbernat va assenyalar que aquest és només un dels projectes que tenen en marxa.

El pròxim mes de setembre, va dir, començaran les obres i l’adequació d’un espai destinat per a la recuperació del linx nòrdic. En aquest sentit, estan en tràmits amb un altre centre per poder acollir-ne un o dos exemplars de cara a l’any que ve. Així mateix, un altre projecte en marxa és la reintroducció de la tortuga mediterrània, gràcies a unes cries a punt de nàixer. El centre de Vimferri es va inaugurar fa un any i ja compta amb diversos exemplars d’animals com ara cabirols, daines, cérvols, voltors, guineus, cavalls o estruços, entre d’altres. Espècies que estan disponibles perquè el públic en general, però sobretot la canalla, puguin observar-los i adquirir d’aquesta manera respecte a la fauna i al medi ambient.

Un espai per “curar” animals que han perdut la mobilitat

El Centre de Natura i Funa de Vimferri, annex a les instal·lacions de la granja escola de la Manreana, acull animals salvatges que han perdut la mobilitat, alguns al patir ferides que els han deixat seqüeles i altres per problemes d’adaptació, la qual cosa no els permet viure en llibertat.