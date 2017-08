Les màximes de juliol marquen un rècord de calor a la Terra

Lleida torna a estar en alerta per altes temperatures, segons el Meteocat

L’escalfament global de la Terra és un fenomen inqüestionable en les últimes dècades. Ho confirmen les dades analitzades per la NASA des del 1880 i que assenyalen que el mes de juliol del 2017 ha igualat el de l’any passat com el juliol més càlid dels últims 137 anys, segons una anàlisi mensual de temperatures globals dels científics del Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA, a Nova York. El mes passat va ser uns 0,83 graus Celsius més càlid que la temperatura mitjana de juliol del període 1951-1980.

La previsió meteorològica apunta que les temperatures tocaran sostre avui. Tant les mínimes com les màximes pujaran lleugerament, fet que situarà els valors màxims prop dels 37 graus, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que ahir va emetre una alerta de calor per avui a la comarca del Segrià. També l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) situa tota la demarcació de Lleida en alerta groga per altes temperatures.

Ahir, les temperatures màximes es van registrar a Vilanova de Segrià (37,3 ºC), Alcarràs (37,0 ºC) i Lleida (36,7 ºC). La previsió del Meteocat apunta a un lleuger canvi de temps, amb més inestabilitat, a partir d’aquesta tarda.