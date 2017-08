Localitzada una partida de 50 quilos d'ou en pols amb fipronil a Catalunya

EFE Actualitzada 18/08/2017 a les 17:39

Anava destinada a un establiment però no s’ha utilitzat ni entrat a la cadena alimentària

© Una capsa d'ous EFE

Una partida de 50 quilos d’ou en pols contaminat amb fipronil que anava destinada a un establiment de Catalunya ha estat localitzada per les autoritats competents, que han comprovat que no s’havia utilitzat ni entrat a la cadena alimentària. Per això, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan), dependent del Ministeri de Sanitat, manté que Espanya continua sense estar afectada per la distribució d’ous contaminats, ja que el sistema de control existent permet la immediata localització i retirada dels productes implicats. L’existència del nou lot, que es va distribuir el passat 21 de juliol des dels Països Baixos, es va comunicar a l’Aecosan aqust dijous a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos.



De manera immediata, l’Agència, a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), va informar les autoritats catalanes, els serveis de control oficial del qual van procedir a la localització de la totalitat de la partida, "verificant que no s’havia utilitzat i per tant no havia entrat a la cadena alimentària".



Es tracta de la segona partida de productes contaminats que arriba al nostre país, ja que el passat 12 d’agost es van immobilitzar 20 tones d’ou líquid pasteuritzat contaminats amb aquest pesticida enviades des de França a una empresa de Biscaia per elaborar productes que anaven a entrar a les cadenes de distribució alimentària, encara que ni tan sols no va arribar a ser desembalada.



El fipronil és un producte no autoritzat per al seu ús en animals de producció d’aliments, i en aquest cas ha estat utilitzat per tractar la presència d’un àcar denominat "dermanyssuss gallinae" en gallines de posta.



L’Aecosan afirma que li han comunicat que existeix distribució a diversos estats membre de la UE, com Àustria, Bèlgica, Suïssa, Alemanya, Dinamarca, França, Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Holanda, Polònia, Romania i Suècia.



L’insecticida representa un risc d’intoxicació "molt improbable" per als humans, segons els especialistes, que expliquen que en els nivells màxims detectats a Bèlgica i Holanda, haurien de consumir milers d’ous contaminats al llarg de la seua vida per patir efectes adversos.