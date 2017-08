Aigua de Sant Magí per a tothom

Cervera va dur a terme el tradicional repartiment per les cases de la ciutat, mentre que a Tàrrega es va restaurar la majòlica del Parc de Sant Eloi i Guissona va organitzar un ball popular

La capital de la Segarra ha posat avui punt final a la setmana de celebracions de la festa de Sant Magí amb el repartiment de l’aigua per totes les cases de la ciutat. La comitiva va estar presidida per Jordi Casado, que des de fa 25 anys encarna la imatge de Sant Magí. Mentrestant, a Tàrrega es va inaugurar la restauració de la majòlica de Sant Magí del Parc de Sant Eloi, que data de 1953 i es van presentar uns dolços commemoratius de la festa, els Gaitons de Sant Magí, elaborats per la pastisseria Antull. Guissona, com ja és tradicional, va celebrar la festivitat amb un ball popular organitzat pel carrer de Sant Magí, en el qual es reparteix coca.