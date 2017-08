Els gossos d'atura reuneixen dos mil persones a Llavorsí

Un pastor de Mallorca guanya el concurs, que va tenir per primer cop 3 pastores

Els gossos d’atura no només reuneixen ramats, sinó també un nombrós públic. Unes dos mil persones, segons els organitzadors, van acudir aquest diumenge al matí als Prats de la Coma de Llavorsí per presenciar el concurs que reuneix cada any competidors de diferents punts de Catalunya, Espanya i França. En aquesta ocasió, hi van participar per primera vegada tres dones, dos catalanes i una francesa.Es tracta d’un nombre inèdit després d’anys en què només es comptaven una o dos pastores entre els participants. El guanyador aquesta vegada va ser un pastor mallorquí, Miquel Adrover, i el seu gos Checo, un exemplar de raça border collie. Tretze pastors catalans, valencians, mallorquins, bascos i francesos van participar en la trenta-unena edició del certamen, que va incorporar una nova prova.Consistia que els gossos dirigissin les ovelles a través d’un camp clos de sis metres de longitud i amb forma d’embut, de dos metres i mig a l’entrada i 1,2 metres a la sortida. Aquesta novetat es va convertir en la complicació més gran a què es van enfrontar els participants.Només dos dels tretze gossos van aconseguir conduir el ramat d’ovelles d’un extrem a l’altre. Un va ser el d’Adrover i l’altre el de la participant francesa, si bé aquesta no va arribar a classificar- se per a la final. Un públic de totes les edats, des de nens fins a persones d’edat avançada, va assistir al desenvolupament de la competició que es va iniciar cap a les 10.30 del matí i es va prolongar fins passat el migdia.La celebració del ja tradicional concurs va ser precedida dissabte per una fira dedicada a la venda de productes artesanals i de proximitat que va reunir un total de 37 paradistes. Aquell mateix dia hi va haver com a novetat una demostració de pasturatge amb gossos en què un ramat d’oques va substituir les ovelles.