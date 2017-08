La festa major de Balàfia s'omple de colors amb el Holi Festival

| LLEIDA Actualitzada 21/08/2017 a les 10:32

© Els participants en el Holi Festival of Colours van acabar aquest diumenge tots pintats. LLEONARD DELSHAMS

La festa major del barri de Balàfia de Lleida es va convertir aquest diumenge en un centre de diversió per a petits i grans amb amenes activitats pensades per a tota la família. Entre aquestes, el Holi Festival of Colours, que va reunir els assistents a la plaça Jardins de les Magnòlies majoritàriament vestits amb alguna peça blanca.



Després de tirar-se sobres de colors van acabar tots pintats amb un alegre cromatisme per tot el cos. L’alegria va continuar amb la festa de l’escuma, sardanes, havaneres i una traca de final de festa.



Al matí, va tenir lloc un campionat d’escacs, una missa amenitzada per la coral Veus de Ponent i una exhibició de balls de saló a càrrec d’alumnes de l’acadèmia de ball Didance. Encara que oficialment avui dilluns és l’últim dia de les festes, ja no se celebren activitats sinó que al llarg de tota la jornada els més petits podran disfrutar de les fires a preus populars.