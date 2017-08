Un de cada tres pares deixa beure alcohol als seus fills menors durant les vacances

L’edat mitjana a què els permeten provar-ho per primera vegada és de 10 anys

Ficar-se al llit més tard de l’hora a què habitualment ho fan (90%). Jugar o passejar fora de la nostra vista amb desconeguts (altres nens i les seues famílies) 67%. Menjar el que vulguin i quan vulguin (56%). Gastar els seus diners o la paga com vulguin, sense dir-los que no haurien de comprar certes coses (48%). Beure begudes alcohòliques (35%).

Francesos: 7 anys Espanyols: 10 anys Italians: 12 anys Portuguesos i britànics: 13 anys Alemanys: 14 anys

En vacances tot és relax, tranquil·litat i despreocupació, fins i tot per als pares que passen les vacances amb els seus fills i això comporta també una relaxació en les normes que els apliquen als nens la resta de l’any, com. Fins i tot, els pares es deixen portar tant per la relaxació quepensant que no té importància, segons una enquesta del cercador de vols i hotels jetcost.es.L’estudi va ser realitzat a 3.000 persones (500 de cada nacionalitat: britànics, espanyols, italians, alemanys, portuguesos i francesos) majors de 18 anys, i que almenys tinguessin un fill menor de 16 anys. Han estat preguntats sobre les seues vacances en família i el que han permès fer als seus fills en elles.Inicialment, a tots els enquestats se’ls va preguntar si durant les vacances relaxaven una mica les normes que els seus fills tenen per a la resta de l’any, a la qual cosa més de tres quartes parts dels enquestats (77%) va contestar que sí. Entre el 23% que va contestar que no: “” i “” van ser els motius més comuns per no descuidar les normes.D’altra banda, pel que fa als que sí que relaxen les seues normes amb els seus fills, les raons més freqüents van ser: “”, “” i “”.A tots els enquestats que deixaven fer als seus fills coses que no fan normalment a casa se’ls va demanar que diguessin quines normes no complien els seus fills durant les vacances, sent aquestes les respostes més comunes:Segons l’enquesta de Jetcost, als que van declarar que deixaven els seus fills beure alcohol durant les vacances se’ls va demanar que diguessin quina edat consideraven adequada per a això, sent l’edat mitjana mitjana de 10 anys. Quan se’ls va preguntar quines begudes alcohòliques eren més propensos a deixar beure els seus fills aquestes van ser les principals respostes: alcopops –petites botelles amb refresc i cert percentatge d’alcohol fort, que sol superar el 5%– (35%), sangria o vi negre d’estiu (30%) i cervesa (27%). Només el 3% dels enquestats va admetre que van deixar beure els seus fills alguna beguda considerada més forta, com copes. Quan se’ls va preguntar per què deixen als seus fills fer-ho, gairebé tots els enquestats van dir que “per una vegada que ho facin no passa res”.