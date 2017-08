Cobrar per posar estovalles, servir gel o anar al bany: els abusos més sorprenets en bars i restaurants

REDACCIÓ Actualitzada 22/08/2017 a les 18:49

Facua ofereix una llista amb 32 irregularitats que poden patir els usuaris en locals d’hostaleria al llibre 'Timocràcia'

© Logo del llibre Timocracia © Portada del llibre timocracia



Cobrar per posar estovalles a la taula en concepte de "servei de bugaderia" és l’últim i més desenraonat abús detectat per FACUA-Consumidors en Acció en bars i restaurants. Així, 1,75 euros per comensal és el que van cobrar en un establiment a dos clients, segons ha denunciat un usuari a través de Twitter. "Es tracta d’una pràctica tan il·legal i absurda com que cobressin un extra per netejar la taula, perquè els vasos no fossin bruts o per l’afilat dels ganivets," adverteix el portaveu de l’associació, Rubén Sánchez.



"Lamentablement, al sector de l’hostaleria hi ha establiments que cometen una llista d’abusos davant dels quals els usuaris han d'estar en guàrdia, denunciar i, per descomptat, negar-se a abonar conceptes que suposin una vulneració de la legislació", assenyala Sánchez, que va recopilar 32 d’ells en un capítol del seu llibre Timocràcia, editat per Facua i la seua Fundació. Disponible per entregues a Timocracia.com, en ell destapa "300 trampes amb les quals empreses i govern ens prenen el pèl als consumidors".



Cobrar un extra quan es demana gel per a un refresc, incloure els coberts a la factura o exigir el pagament d’un donatiu per a la neteja dels banys són altres dels abusos més surrealistes denunciats per FACUA. Juntament amb ells, altres de molt més habituals, com no incloure les begudes a la carta per cobrar preus desproporcionats per elles o indicar que la carn, el peix i el marisc tenen "preus segons mercat", sense aclarir quins són.



I encara avui hi ha bars i restaurants llistes de preus dels quals indiquen que no està inclòs l’IVA, "una pràctica expressament prohibida per la normativa de defensa dels consumidors, que obliga a indicar sempre preus finals, inclosos impostos, sense que els usuaris hagin de realitzar cap operació matemàtica per esbrinar-los", recorda el portaveu de FACUA.



Quant als suplements per servir en taula als establiments on també es pot beure i menjar a la barra, "són legals, però sempre que la carta desglossi els preus de cada producte en funció d’on se serveixin", assenyala Sánchez. "El que no està permès és limitar-se a indicar que cal pagar un tant per cent més".



Juntament amb abusos relacionats amb els preus, FACUA també adverteix dels plats trampa, consistents a oferir un tipus de carn o peix i servir una altra espècie, més barata: calamar que no és més que pota o carn de bou que és de vaca. Igualment, són molts els casos en què les cartes mostren fotografies dels plats que no tenen res a veure amb la realitat, una cosa que passa especialment en algunes grans cadenes d’establiments.