L'eclipsi solar total més vist

Milions de persones van seguir el fenomen des d’Amèrica, però amb prou feines es va poder observar a Espanya || Va ser visible en una zona de 113 quilòmetres d’ample i 4.000 quilòmetres de llarg

El 21 d’agost passarà a la història com el dia en què s’ha registrat l’eclipsi solar més vist de la història, segons els experts. Tanmateix, a Europa amb prou feines es va poder apreciar i, a Espanya, va ser des de les Canàries on va poder observar-se amb més intensitat, ja que com estava previst la Lluna va arribar a ocultar prop d’un 30% del disc solar en la posta de sol.En canvi, als Estats Units i altres països americans, milions de persones equipades amb lents protectores van prendre posicions en una franja que travessa diagonalment el país per meravellar-se