La Sirollada presenta la seua Festa Major de Tardor

Les tretze entitats que conformen La Sirollada van presentar aquest dilluns el programa per a la Festa Major de Tardor, amb una vintena d’activitats per als dies 28, 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre.



Aquesta vegada, la plataforma ho fa de manera oficial, ja que, segons van denunciar aquest dilluns, la Paeria ha trencat el diàleg amb ells i els ha exigit la presentació per escrit de totes les propostes.



La Sirollada demana comptar aquest any amb dos espais, a La Panera i Santa Cecília, per organitzar-hi tres nits de revetlla. L’any passat només van comptar amb un i l’afluència de públic més gran del previst va fer témer per la seguretat, van assenyalar.



Entre les novetats, destaquen un pregó alternatiu, un concert infantil i un monòleg, amb l’objectiu d’ampliar públic de totes les edats. A més, demanaran a la Paeria que s’apliqui el protocol per tenir unes festes lliures de sexisme, racisme i LGTBI-fòbia.