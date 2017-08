Només el 39% dels treballadors desconnecta durant les vacances

La falta de desconnexió laboral repercuteix negativament en la salut física i mental

Què fer per desconnectar?



Per a poder disfrutar del temps de lleure sense que l’ombra del treball sigui present, els participants que sí que desconnecten expliquen que per poder desconnectar abandonen la seua residència habitual (28%), apaguen el mòbil (21%), o que no revisen el correu electrònic corporatiu (19%), sent un 32% els usuaris que apliquen totes les mesures anteriorment esmentades.



Segons els resultats, el 50% dels participants apunta com a principal motiu la seua alta responsabilitat professional, el 42% confessa cert grau d’addicció a la feina, i el 8% assegura no sentir confiança en la persona que el substitueix.



Tanmateix, el no trencar amb la rutina durant alguns períodes de l’any pot derivar en problemes d’estrès que, al seu torn, poden comportar danys en la salut física o psíquica dels treballadors.



Per al 21% dels que no desconnecten el principal perjudici és no aconseguir reduir el nivell d’estrès, per al 29% no existeix tal conflicte ja que asseguren “mantenir el ritme”, mentre que per al 50% el principal desavantatge és baixar només lleugerament la tensió.

Fa gairebé un any que França estrenava reforma laboral, coneguda com a 'Loi Travail', la qual inclou una disposició que converteix el país gal pioner en la matèria: obligar les organitzacions, amb independència de la seua mida, a posar en marxa mecanismes de regulació de l’ús dels dispositius digitals amb la finalitat de limitar o impedir l’accés dels treballadors als seus dispositius digitals una vegada finalitzada la seua jornada, o iniciat el període vacacional.La falta de desconnexió laboral repercuteix negativament en la salut física i mental dels qui acostumen a no trencar amb la rutina i, en gran manera, a causa de l’avenç tecnològic que afavoreix la connectivitat 24/7 entre treballador i empresa, França ha considerat necessari establir una regulació sobre això coneguda com a Dret a la Desconnexió Digital del Treballador.En aquesta línia, la Comunidad Laboral Trabajando.com – Universia ha realitzat una enquesta en què han participat 1.720 persones per conèixer en quina mesura els espanyols gaudeixen del seu temps lliure sense pensar en la feina, i com les noves tecnologies afecten la capacitat de desconnexió.Entre els resultats destaca que el 45% dels espanyols afirma que en l’era digital és més complicat desconnectar del treball, mentre que el 35% assegura que és “qüestió d’aprendre”. Al contrari, el 17% dels participants creu que no és més complex que abans.Del total d’enquestats, el 39% afirma que sí que desconnecta durant les seues vacances, sent un 31% els que confirmen que no, i el 30% restant que comenta fer-ho “a mitges”.