Subhasten unes cartes d'Einstein sobre el nazisme i la Gran Depressió

EFE Actualitzada 22/08/2017 a les 12:19

© Albert Einstein EFE

Una casa de subhastes de Los Angeles acollirà licitacions fins dijous vinent 24 d’agost per una sèrie de cartes d’Albert Einstein en les quals, entre altres temes, el cèlebre físic critica Anglaterra per la seua tebiesa davant de l’ascens del nazisme i aborda els problemes econòmics de la Gran Depressió.



Un comunicat de la casa de subhastes Nate D. Sanders difós aquest dimarts ha detallat el contingut d’aquests escrits d’Einstein, entre els que figura una carta de 1938 dirigida al seu amic Michele Besso en la qual carrega contra el primer ministre anglès, Neville Chamberlain, per firmar els acords de Munic que van permetre l’Alemanya nazi incorporar als seus dominis el territori txec dels Sudets. "Tens confiança en els britànics o fins i tot Chamberlain? Oh, beneïda innocència! Esperant que Hitler potser es rescabali atacant Rússia, (Chamberlain) sacrifica Europa de l’Est", va assenyalar Einstein.



Així mateix, va assegurar que el primer ministre britànic va acorralar l’esquerra francesa en donar suport a aquells que defensaven "millor Hitler que els rojos". "La política d’extermini contra Espanya ja ha mostrat això clarament. Ara ha salvat Hitler pels pèls mentre es corona amb la garlanda de l’amor i la pau i indueix França a trair els txecs. Va fer tot això d’una manera tan intel·ligent que ha enganyat a la majoria de la gent, fins i tot a tu desafortunadament", va afegir.

"No em queda cap esperança en el futur d’Europa", va rematar Einstein en un text molt amarg i pessimista.



En una altra carta, aquesta vegada firmada el 1932, l’autor de la Teoria de la Relativitat abordava la Gran Depressió i la crisi econòmica mundial dels anys 30. "Crec que la nostra economia té un defecte fonamental: pateix d’un excés de mà d’obra no qualificada. Sempre ha estat així però ara és més veritable que mai", va opinar. "No sóc un socialista o un comunista. Tinc els meus dubtes que hi pugui haver una productivitat saludable dins d’una economia planificada centralment. Tanmateix, crec que la comunitat hauria de reduir l’excés de mà d’obra no qualificada amb mesures restrictives que mantinguin els salaris prou alts que permetin a les masses comprar béns", va afegir.



"Sense aquest tipus de mesures, una gran quantitat de persones, especialment tots els treballadors no qualificats, es veuran reduïts a un nivell d’innoble subsistència i una considerable porció d’ells seran desplaçats fora del cicle econòmic i, d’aquesta manera, aixafats", va indicar.



Finalment, també sortirà a subhasta una carta de 1918 en la qual Einstein es planteja el que faria amb els diners del premi Nobel tres anys abans que fos reconegut per l’Acadèmia Sueca.