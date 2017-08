Els 'hashtags' amb més èxit a Espanya en 10 anys d'etiquetes a Twitter

EFE Actualitzada 23/08/2017 a les 13:11

© Logo de Twitter EFE

El moviment social del #15M, la celebració del festival #Eurovision, el lema #VamosEspaña en competicions esportives o la consigna solidària #RefugiadosBienvenidos són algunes de les etiquetes amb més èxit a Espanya a Twitter, que celebra deu anys del primer "hashtag".



Aquesta figura, que va nàixer a la xarxa social el 23 d’agost de 2007 segons un comunicat facilitat per la companyia, ha tingut com a màxims exponents a Espanya eslògans com #spanishrevolution y #tomalaplaza en els moviments socials que van acompanyar al #15M durant la primavera de 2011 o dates assenyalades com les jornades electorals del #26J i el #20N.



També va destacar la #coronaciónfelipeVI al terreny polític, a més del seguiment d’accidents, d’alertes informatives i de les primeres reaccions davant dels atemptats de Barcelona o de París amb "hashtags" com #Barcelona, #Rambla o #YoTeAcompaño, que es van convertir en "trending topic" la passada setmana o #Paris, #CharlieHebdo, #JeSuiCharlie o #PorteOuverte després dels atacs a la capital gal·la.



S’hi sumen les etiquetes de #LaLiga y #ElClásico al món de l’esport, així com el llançament del joc #Pokemongo, les estrenes de la sèrie #JuegodeTronos o la celebració anual dels #PremiosGoya, en l’àmbit del cinema, la televisió, la música o els videojocs.



Segons la companyia, l’usuari Chris Messina va ser el primer que "va tuitejar" un suggeriment amb el símbol del coixí (#barcamp) proposant d’utilitzar aquestes etiquetes com a "unificadors de converses" a la plataforma.



En l’actualitat, després de deu anys en ús, "el hashtag ha evolucionat", ha afirmat l’entitat, que ha posat èmfasi que aquesta etiqueta "ha passat de ser una manera de categoritzar 'tuits’ a convertir-se en part de la nostra conversa diària i en un dels símbols de l’era digital".



De fet, cada dia es comparteix de mitjana més de 125 milions d’"hashtags" a Twitter a tot el món, "la qual cosa permet als usuaris saber què està succeint i descobrir de quins temes s’està parlant".



Algunes de les etiquetes més populars en la conversa mundial de Twitter d’aquesta dècada han estat #FollowFriday (#FF), que "es va tuitejar" per primera vegada el 16 de gener de 2009 per recomanar seguir a usuaris de la xarxa social i que fins ara s’ha utilitzat més de mig milió de vegades.



També #NowPlaying (#np) que es va utilitzar per primera vegada en un "tuit" sobre la cançó "Open your Heart" de la banda americana Lavender Diamond el 2007 i que ja ha estat fet servir més de mil milions de vegades.



Així mateix l’" el hashtag" de cinema més utilitzat de tots els temps és #StarWars, mentre que l’esdeveniment esportiu mundial més comentat amb aquesta etiqueta va ser l’Eurocopa de futbol de 2016 (#Euro2016), i al món de la moda la feta servir més -compartida més de dos milions de vegades-, és #ootd, sigles en anglès d’"outfit of the day", que significa "vestit del dia".



Per celebrar l’aniversari d’aquesta etiqueta, Twitter ha llançat l’" el hashtag" #Hashtag10, que activarà un emoji personalitzat durant 24 hores.