Decaïment, pal·lidesa i ulleres, símptomes de deshidratació en nens

EFE Actualitzada 23/08/2017 a les 17:00

És important beure abans de tenir la sensació de set per evitar cops de calor i deshidratacions

© Un nen juga amb l'aigua d'una font.q EFE

El decaïment, estar més pàl·lid de l’habitual o les ulleres són algunes de les pistes que ajuden els pares a identificar que un nen està deshidratada, una cosa que unida al cop de calor pot ser perillós, sobretot per als nadons. La Conselleria de Sanitat ha advertit de la importància de beure aigua amb regularitat per evitar la deshidratació, present en molts casos atesos en urgències pediàtriques. "En aquestes dates, amb tan altes temperatures, veiem nens que vénen a Urgències per diferents causes i, quan els examinem, veiem que estan una mica deshidratats", assenyala la doctora de la Torre, Cap d’Urgències del Hospital Infantil Universitario Nen Jesús.



"Si tenen febre augmenten els requeriments de líquids, si a més fa molta calor perden més i els nens han de beure més líquid del que els pares de vegades suposen", afegeix.



Si el nen orina poc, està més pàl·lid de l’habitual, ullerós o decaigut pot estar deshidratat, i és important que es begui abans de tenir la sensació de set per evitar cops de calor i deshidratacions, segons la doctora de la Torre.



Els nens, igual com les persones de la tercera edat, no tenen gaires vegades la necessitat de beure líquids i han de ser els pares els que estiguin alerta perquè beguin aigua. Els especialistes insisteixen que els símptomes de la deshidratació són molt subtils i en aquestes dates cal intentar beure més aigua de l’habitual.



Encara que és important beure tota mena de líquids, l’aigua és el més recomanable, ja que els sucs i refrescos no sadollen la set, en generen més i tenen una aportació innecessària de calories. "L’aigua és la millor beguda natural en totes les edats de la vida", afirma De la Torre, que ho recomana per evitar deshidratacions i cops de calor.



També alerta del perill dels cops de calor en els més petits i el perill que suposa deixar-los sols als cotxes. En aquest cas els nens pateixen mals de cap, vòmits i en els casos més greus, poden arribar fins i tot a morir.