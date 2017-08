Un monitor de la piscina de Cervera mor mentre nadava

Tot indica que va patir una aturada cardíaca i la població està consternada

El monitor de gimnàstica de la piscina coberta de Cervera Joel Tulis, de 24 anys, va morir aquest dimarts a la nit, cap a les deu, en aquesta instal·lació esportiva de la localitat quan practicava la natació en solitari. El cos va ser trobat per la dona de fer feines poc abans que es tanquessin les instal·lacions esportives a les onze de la nit.El fet que aquest dimarts fos festiu a la localitat explica que no hi hagués més persones a la piscina. Segons els primers indicis, el jove, molt esportista, podria haver mort a causa d’un infart mentre nadava.Després