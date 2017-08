© L'Aquelarre desborda Cervera

Unes 30.000 persones han participat en la 40 edició

L’Aquelarre de Cervera, una festa nascuda fa 40 anys de la iniciativa d’un grup d’amics, ha rebut en aquesta edició a més de 30.000 persones, xifra que representa unes 5.000 més que l’any passat. La matinada de dissabte a diumenge ha estat la del regnat dels Diables de Cervera, que han sortit acompanyats per les bruixes, el bestiari i les feristeles dissenyades per l’artista Alba Cuñé.

El màxim protagonista, el Mascle Cabró ha aparegut després de ser invocat en la nit més màgica de la capital de la Segarra i en la qual la pólvora és un dels elements clau. De fet, es consumeixen de l’ordre de 380 quilos.

També la Fira del Gran Boc, fundada i dirigida per Montse Ortiz i Joan Albert Cuadrat, ha celebrat aquest any el seu 20 aniversari, igual com l’Aquelarret, que aquesta edició ha tornat a marcar números d’èxit. El preludi de la festa dels grans es va saldar dissabte amb la participació de 300 diables i bruixes petits i més de 15.000 visitants.