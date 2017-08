Creen una app que ensenya els nens amb síndrome de Down a llegir

‘Jo també llegeixo’ s’adreça a infants de més de quatre anys i treballa l’associació d’imatges i paraules

El punt de partida de l’app

El 80% dels infants amb síndrome de Down estudien en escoles ordinàries, però els pares poden no tenir temps ni recursos per a reforçar el seu aprenentatge. Per a millorar el vessant lector, una graduada de la UOC, Gemma Fàbregas, ha impulsat l, adreçada a infants d’aquest col·lectiu a partir de quatre anys.A l’hora de desenvolupar-la s’ha partit del fet que són nens amb una elevada memòria visual i que el seu aprenentatge es basa en el sistema que es coneix com a «lectura global». «No entenen conceptes abstractes com les lletres», explica aquesta graduada del màster d’Aplicacions Multimèdia.L’app, doncs, facilita l’aprenentatge de paraules senceres, després síl·labes i, finalment, grafies. «A la pràctica, s’associa una imatge a una paraula. La memòria visual els permet aprendre aquests mots i en una etapa posterior separar-los en síl·labes i finalment en lletres», afegeix.‘Jo també llegeixo’ permet triar el tipus de lletra i l’idioma i personalitzar les imatges. «És important que quan el nen veu la paraula escola la imatge sigui la de la seva escola», assegura Fàbregas. A més, hi ha un apartat de seguiment en què es reflecteix l’evolució de l’infant.L’aplicació té un format multimèdia i hi ha un personatge animat que ajuda l’infant en tot el procés. A més, hi ha activitats que potencien les seves capacitats perceptives. «La idea principal és que s’hi trobi còmode i aprengui mentre es diverteix», remarca.L’origen del projecte s’inspira en les necessitats de la filla d’una amiga que té aquesta síndrome. «Els pares ensenyen a llegir la nena amb unes fitxes de paper que només hi són en castellà i que tradueixen al català i personalitzen a mà. Em va sorprendre que no hi hagués cap tipus de material interactiu», recorda Fàbregas.El disseny de l’aplicació s’ha fet basant-se en els diferents estudis publicats sobre l’aprenentatge en aquest col·lectiu i els resultats obtinguts d’una enquesta feta a més d’una cinquantena de famílies. Així mateix, la creadora compta amb el suport i l’assessorament de l’entitat Capacitats21, que ofereix una atenció integral als infants amb síndrome de Down i les famílies.Fàbregas, que ha rebut un dels premis Spin UOC d’enguany, en el marc de la jornada anual de coneixement transferible,La farà per a format tauleta.La creadora afegeix que Jo també llegeixo pot ajudar altres nens amb problemes d’aprenentatge.