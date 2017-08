Un jove de Tremp recorre Canàries durant 35 dies en un viatge solidari

Actualitzada 29/08/2017 a les 16:57

Ha estat escollit d’entre 1.400 universitaris en el projecte Ruta Siete

© Participants en el projecte Ruta Siete. http://www.rutasiete.ulpgc.es

Connectar el talent jove amb les necessitats de l’entorn és l’objectiu de Ruta Siete, un projecte d’innovació social en què participa Xabier Fabà Gabarroca, nascut a Tremp, de 21 anys, i que busca deixar una petjada positiva a l’entorn a partir de col·laboracions ambientals, socials i culturals amb municipis canaris.



Des del 29 de juliol recorre l’arxipèlag canari amb 44 universitaris més d’arreu de la península, seleccionats entre 1.400. En Xabi, estudiant d’enginyeria industrial, explica que allò que el va atreure al projecte va ser la idea de viatge transformador, “vaig decidir apuntar-me perquè és difícil trobar altres projectes que promoguin els valors que promou Ruta Siete”.



Ruta Siete ULPGC es planteja com un programa d’innovació social en el que els joves adquireixen competències tant professionals com personals, entre elles: treball en equip, resolució de conflictes, adaptabilitat, proactivitat, habilitats comunicatives, etc.



Durant les 5 setmanes que van del 29 de juliol a l’1 de setembre de 2017, els universitaris recorreran diferents punts de l’arxipèlag en forma de viatge transformador que els permetrà no només recórrer Canàries i col·laborar amb les problemàtiques locals, sinó també posar-se a prova a si mateixos ja que són els protagonistes i responsables del viatge. Gestionen activitats, projectes i treballs col·laboratius, convertint-se així en protagonistes.



Xabi considera que l’activitat que l’ha marcat més és la que van dur a terme amb els components de Frater, “un col·lectiu de gent amb mobilitat reduïda i paràlisi cerebral que va deixar en ridícules moltes de les preocupacions que tenim en la vida diària i que, en moments així t’adones que no tenen ni cap ni peus”.