Una anàlisi de sang podria preveure un infart 3 anys abans

Segons un estudi presentat en el Congrés Europeu de Cardiologia

Un nou biomarcador que es detecta mitjançant l’anàlisi de plasma sanguini podria ser útil per predir l’aparició de futurs esdeveniments isquèmics, com ara infarts aguts de miocardi, fins a tres anys abans que succeeixin. Així es desprèn d’un estudi de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars que es va presentar ahir en el Congrés de la Societat Europea de Cardiologia, que se celebra a Barcelona.

Teresa Padró, una de les autores de l’estudi, va explicar que un dels principals problemes en medicina és que resulta molt difícil predir quan un pacient tindrà un infart, ja que els marcadors actuals són “poc sensibles”. Les microvesícules circulants són “petites partícules” que deriven de les cèl·lules i que es desplacen per la sang. Padró va afirmar que totes les cèl·lules alliberen aquestes microvesícules en quantitats baixes, però que el seu nombre augmenta davant de “la presència de situacions patològiques”.



Actualment, la predicció és difícil perquè els marcadors actuals són “poc sensibles”

Els investigadors van analitzar les microvesícules de 143 pacients amb diagnòstic genètic que els ocasiona una exposició prolongada a altes concentracions de colesterol LDL i, per això, un alt risc cardiovascular, encara que sense manifestació clínica de malaltia en el moment d’iniciar l’estudi.

Un total de noranta-cinc participants van desenvolupar un esdeveniment arterotrombòtic dins dels tres anys de seguiment de l’estudi malgrat estar tractats pel seu colesterol elevat.

“Aquests pacients estaven supercontrolats. Quan comparem els nivells d’LDL entre els que van patir i els que no van patir un esdeveniment cardiovascular en aquests tres anys, vam poder comprovar que realment no hi havia diferència significativa”, segons Padró. “Això demostra que realment aquest biomarcador ens permet identificar aquells pacients que estan en un risc de patir un esdeveniment cardiovascular quan altres paràmetres clínics no ens ho permeten”, va assegurar.

Els científics van analitzar diferents tipus de microvesícules. “Vam trobar que aquells individus que en el moment d’iniciar l’estudi tenien nivells més elevats de microvesícules, sobretot provinents de plaquetes i

cèl·lules

leucocitàries, són els que van presentar un esdeveniment clínic en el període de tres anys”, va concloure Padró.